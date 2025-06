Grottaminarda raduno di veicoli storici  C’era una volta l’automobile 

Se sei appassionato di auto d’epoca e desideri vivere un’esperienza unica nel cuore di Grottaminarda, non perdere l’occasione di partecipare al raduno “C’era una volta... l’automobile” il 22 giugno. Organizzato dal “Club Veicoli Storici Irpino” in collaborazione con la Proloco locale e patrocinato dal Comune, questo evento celebra la storia e il fascino delle vetture storiche. Prenota subito la tua iscrizione e rivivi il passato su quattro ruote!

