Grosseto ospita il Campionato Regionale Targa 2025 di tiro con l' arco

Grosseto si conferma la capitale del tiro con l’arco, accogliendo con entusiasmo il Campionato Regionale Targa 2025 Fitarco. Organizzato dalla Compagnia Maremmana Arcieri, l’evento ha regalato emozioni intense e risultati straordinari, con sei titoli regionali e numerosi podi per la società grossetana. La giornata, ricca di passione e concentrazione, ha dimostrato ancora una volta che lo sport unisce e ispira. "Ce l’abbiamo messa tutta per far filare tutto liscio, anche se – per la..."

ARCO Grosseto ’capitale’ del tiro con l’arco: nel capoluogo maremmano, organizzato dalla Compagnia Maremmana Arcieri, ha organizzato il Campionato Regionale Targa 2025 Fitarco. Sei titoli regionali, un secondo posto e tre terzi posti. È stata una giornata intensa, carica di emozioni, frecce e grande sport, con la società grossetana che ha conquistato grandi risultati. "Ce l’abbiamo messa tutta per far filare tutto liscio, anche se – per la natura stessa della gara – i tempi si sono allungati un po’, ma l’entusiasmo e la passione di tutti hanno reso questa giornata davvero speciale – dicono gli organizzatori -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grosseto ospita il Campionato Regionale Targa 2025 di tiro con l'arco

In questa notizia si parla di: Arco Grosseto Campionato Regionale

Grosseto ospita il Campionato Regionale Targa 2025 di tiro con l'arco - La Compagnia Maremmana Arcieri trionfa a Grosseto con sei titoli regionali nel Campionato Regionale Targa 2025 Fitarco. Leggi su lanazione.it

Campionato Regionale Targa 2025: oltre 150 arcieri in gara a Grosseto - A Grosseto il Campionato Regionale Targa 2025 con oltre 150 arcieri. Leggi su lanazione.it

Grosseto sede del campionato regionale di tiro con l’arco - Domenica 1 giugno 2025, al campo di tiro con l’arco “Lucio Parigi” di via Lago di Varano a Grosseto è stato organizzato il Campionato Regionale Targa 2025, la manifestazione più rilevante della ... Leggi su grossetosport.com