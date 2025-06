Grosseto domina Roselle 4-0 e avanza ai quarti di Coppa Passalacqua

In una serata di grande intensità calcistica, Grosseto si impone nettamente su Roselle con un punteggio di 4-0, conquistando così un prestigioso pass per i quarti di finale di coppa. La squadra di Terracciano ha mostrato determinazione e gioco brillante, lasciando pochi spiragli agli avversari e confermando il suo stato di forma superiore. È un risultato che non solo entusiasma i tifosi, ma rafforza anche la fiducia del team in vista delle prossime sfide.

CALCIO grosseto 4 roselle 0 GROSSETO: Ricchi, Colombini (24’ st Mori), Corallini, Bojinov (1’ st Mallon), Mussio (32’ st Cioni), Morello, Gnazale, Violante, Guadagnoli (10’ st Lorenzini), Colledan, Montemaggiore (10’ st Bertocchi). A disposizione: Massellucci, Capoduri, Vettori, Criscuolo. All. Terracciano. ROSELLE: Borghetti, Malerba, Culicchi, Marconi, Nazzarri (13’ st Ricci), Daveri, Scotto, Marras, Idrissi (13’ st Semplici), Leopardo, Marchini. A disposizione: Mantellassi. All. Leone. Reti: 2’ Guadagnoli, 36’ Montemaggiore; 24’ st Mallon, 43’ st Violante. Tutto come da copione, senza trappole. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grosseto domina Roselle 4-0 e avanza ai quarti di Coppa Passalacqua

In questa notizia si parla di: Grosseto Roselle Domina Avanza

Il Roselle domina e doma la Pecciolese - Roselle: Di Roberto, Cedroni, Colorno, Franchi, Lupi, Boni, Cosimi, Saloni (Tosoni) Faenzi (Kacka) Serdino, Angelini (Ferrari). Leggi su grossetosport.com

Da Roselle a Us Grosseto: ora la firma è ufficiale - , ha iniziato le pratiche per il cambio di denominazione della società sportiva Ac Roselle in Us Grosseto. Leggi su lanazione.it

‘Roselle: alle origini di Grosseto’, una visita guidata al Parco archeologico - Oltre il Duomo” arriva al Parco archeologico di Roselle, dove domani alle 17 (con ritrovo all’ingresso del Parco) è in programma una visita guidata in ... Leggi su lanazione.it