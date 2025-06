Greta Thunberg nave dirottata è arrivata in Israele Katz | Era yacht da selfie per fare pubblicità

Nelle acque tese del Mediterraneo, la nave di Greta Thunberg e il controverso yacht di Israel Katz catturano l'attenzione mondiale. Tra operazioni di controllo e messaggi di tensione, il carico umanitario si confronta con la dura realtĂ di una crisi senza soluzioni immediate. Ma quali sono i veri obiettivi dietro questi episodi? Scopriamo insieme cosa si cela dietro le quinte di questa intricata vicenda.

Il carico della Madleen è composto prevalentemente da farina, riso e kit per rendere l'acqua potabile. Tutte risorse che non basteranno a risolvere la situazione tragica della Striscia, ma che servono principalmente a dimostrare i tentativi di Israele di controllare i carichi che arrivano verso la Palestina. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha inviato un messaggio agli attivisti, chiedendo loro di tornare indietro prima che l'Idf sia costretta ad intervenire. Katz ha persino ordinato all'esercito di mostrare agli attivisti un video senza censure sulle atrocitĂ commesse il 7 ottobre da Hamas, "perchĂ© vedano esattamente chi è il gruppo terroristico che sostengono e per conto del quale agiscono". 🔗 Leggi su Ildifforme.it