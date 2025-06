Greta Thunberg nave assaltata da Israele | Costretti a vedere un documentario

In un mondo segnato da tensioni e conflitti, il recente assalto alla nave della "Freedom Flotilla" ha acceso un dibattito globale. Tra attivisti come Greta Thunberg e questioni umanitarie, la situazione si infittisce, portando alla luce il delicato equilibrio tra solidarietĂ e sicurezza. Con un messaggio sul social X, il ministro israeliano Katz ha affermato che sarebbe "appropriato" che...

Alla nave della " Freedom Flotilla " verrĂ mostrato un documentario sugli assalti dei commando di Hamas del 7 ottobre 2023. Ad annunciarlo il ministro della Difesa Israel Katz  dopo che l'esercito di Tel Aviv ha bloccato l'imbarcazione della "Madleen", diretta nella Striscia di Gaza con un carico di aiuti e con Greta Thunberg tra gli attivisti. Ecco allora che - con un messaggio sul social X - Katz ha sostenuto che sarebbe "appropriato" che Thunberg e gli altri attivisti assistano alle immagini degli "atti atroci" compiuti il 7 ottobre 2023. Stando al ministro, la giovane svedese sarebbe "antisemita" e supporterebbe Hamas. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Greta Thunberg, nave assaltata da Israele: "Costretti a vedere un documentario"

