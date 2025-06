Greta Thunberg fermata la nave umanitaria per Gaza | cosa sappiamo mostrato video all’attivista

L'intercettazione della nave umanitaria Madeleine, a bordo della quale vi era anche Greta Thunberg, ha acceso un acceso dibattito internazionale. A circa 160 miglia da Gaza, le forze israeliane hanno fermato l'imbarcazione, simbolo di solidarietà e aiuto umanitario. Gli attivisti sono rimasti illesi, ma lo scontro diplomatico si intensifica tra sostenitori della causa palestinese e il governo israeliano. La vicenda mette in evidenza le tensioni crescenti nel Mediterraneo, dove ogni azione può cambiare gli equilibri regionali.

L'imbarcazione Madeleine intercettata a 160 miglia dalla costa: attivisti illesi, ma lo scontro diplomatico si accende. È alta tensione tra attivisti pro- Palestina e governo israeliano. La Madeleine, imbarcazione umanitaria della Freedom Flotilla Coalition con a bordo l'attivista Greta Thunberg, è stata intercettata e fermata dalle forze israeliane in acque internazionali, a circa 160 miglia da Gaza. Gli attivisti si erano proposti di protestare contro la campagna militare in corso da parte di Israele nella Striscia di Gaza e contro le restrizioni all'ingresso degli aiuti umanitari, che hanno messo a rischio di carestia il territorio di circa 2 milioni di palestinesi.

