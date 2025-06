Greta Thunberg Di Battista infuriato | Le bestie di Satana israeliane hanno rapito l’equipaggio della Freedom Flotilla

Greta Thunberg e altre figure di spicco come Battista si sono scagliate duramente contro il sequestro della nave Madleen da parte delle autorità israeliane, un episodio che ha acceso nuovamente le tensioni internazionali. La cattura dell’equipaggio della Freedom Flotilla, tra cui attivisti e politici, ha scatenato proteste e condanne in tutto il mondo. La crisi diplomatico-umanitaria si infittisce, evidenziando quanto il conflitto israelo-palestinese continui a dividere e coinvolgere numerose personalità globali.

Il sequestro della nave Madleen, appartenente alla Freedom Flotilla Organization, da parte dell’esercito israeliano ha innescato un nuovo e durissimo caso diplomatico internazionale. A bordo dell’imbarcazione umanitaria, diretta verso Gaza, si trovavano tra gli altri l’europarlamentare francese Rima Hassan e l’attivista per il clima Greta Thunberg. L’episodio, già di per sé carico di tensione, ha scatenato una forte reazione da parte della politica italiana e delle istituzioni internazionali, contribuendo ad accendere ulteriormente il dibattito sulle azioni militari israeliane e sulla gestione della crisi umanitaria nella Striscia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Greta Thunberg, Di Battista infuriato: “Le bestie di Satana israeliane hanno rapito l’equipaggio della Freedom Flotilla”

