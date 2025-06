Greta De Santi | Fabrizio Corona è entrato in bagno e ha provato insistentemente a baciarmi non è molestia eravamo ubriachi - VIDEO

Nel cuore di un episodio avvolto da ambiguità e ricordi di quattro anni fa, Greta De Santi rivela un'esperienza spiacevole con Fabrizio Corona, che avrebbe tentato di baciarla nel bagno di casa sua mentre entrambi erano ubriachi. La vicenda solleva interrogativi sulla natura di quell'episodio e sul limite tra gesto spontaneo e molestia, lasciando spazio alla riflessione su come il contesto influisca sulla percezione degli eventi. La verità, spesso, si trova a metà strada tra ricordo e interpretazione.

I fatti risalirebbero a 4 anni fa circa, quando Greta aveva 22 anni e si trovava a casa dell'ex re dei paparazzi: "Con un escamotage, Corona è entrato nel bagno e ha provato a limonarmi". Lo youtuber GrenBaud le ha chiesto se si fosse trattato di molestia, la ragazza: "No, eravamo ubriachi. Roba da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Greta De Santi: "Fabrizio Corona è entrato in bagno e ha provato insistentemente a baciarmi, non è molestia, eravamo ubriachi" - VIDEO

In questa notizia si parla di: Greta Corona Entrato Bagno

La TikToker Greta De Santi: “Fabrizio Corona provò insistentemente a baciarmi. Entrò con un escamotage nel bagno” - Greta De Santi, giovane e influente TikToker, svela un episodio che ha scosso la sua esperienza con Fabrizio Corona.

La rivelazione dell’influencer: “Fabrizio Corona è entrato in bagno e ha provato insistentemente a baciarmi” - Il retroscena di Greta De Santi durante una live su Twitch Chi di gossip ferisce, di gossip perisce: è quanto accaduto a Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, finito al centro della cronaca rosa in se ... Leggi su tpi.it

Fabrizio Corona accusato di molestie da una tiktoker: “Ha provato a baciarmi nel bagno” - L’influencer e tiktoker Greta De Santi ha raccontato un episodio risalente a quattro anni fa: Fabrizio Corona è stato accusato di molestie poiché avrebbe tentato di baciarla contro la sua volontà. Leggi su msn.com

Fabrizio Corona, la tiktoker Greta De Santi racconta: “Ha provato a baciarmi nel bagno, mi sono tirata indietro” - Greta De Santi racconta un retroscena su Fabrizio Corona: “Ha provato a baciarmi nel bagno, mi sono tirata indietro”. Leggi su 41esimoparallelo.it