Gravina voleva comunicare l’esonero di Spalletti dopo il match contro la Moldavia Gazzetta

In un contesto di grandi cambiamenti per il calcio italiano, Luciano Spalletti ha annunciato in conferenza stampa che non sarà più allenatore dell’Italia dopo la partita contro la Moldavia. La decisione, già discussa con il presidente FIGC Gabriele Gravina, era stata pianificata subito dopo la sconfitta pesante a Oslo. Con questa scelta, si apre una nuova era per gli Azzurri, pronta a scrivere capitoli inediti.

Ieri il Ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha comunicato in conferenza stampa che non sarà più sulla panchina dell’Italia dopo il match contro la Moldavia di stasera. L’incontro con il presidente della Figc Gabriele Gravina c’era stato sabato sera, dopo la disfatta a Oslo dove gli Azzurri hanno perso 3-0. Gravina voleva comunicare l’esonero di Spalletti dopo il match contro la Moldavia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport: Il Ct è stato esonerato verso sera. Per la precisione alle 23 di sabato. Un giorno esatto dopo la botta in Norvegia. Non è giusto dire che è successo tutto all’improvviso, l’esonero era nell’aria dopo lo 0-3, ma la situazione è precipitata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gravina voleva comunicare l’esonero di Spalletti dopo il match contro la Moldavia (Gazzetta)

In questa notizia si parla di: Gravina Spalletti Match Moldavia

Calcio, Luciano Spalletti: “Vado avanti con questo gruppo, ma poi parlerò con Gravina” - Luciano Spalletti, CT dell’Italia, appare molto amareggiato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso questa sera.

Sarà risoluzione contrattuale dopo la Moldavia Il tecnico con una conferenza ha reso nota la fine della propria avventura. Lascerà dopo il match contro la Moldavia . #Gravina: "Non mollo in un momento così delicato" #Spalletti #Figc #theonetv7 #azzurri #italia Partecipa alla discussione

Spalletti: «Gravina mi ha annunciato che sarò esonerato, io non mi sarei dimesso» Il ct dell'Italia in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Moldavia. Partecipa alla discussione

Gravina voleva comunicare l’esonero di Spalletti dopo il match contro la Moldavia (Gazzetta) - Ieri Spalletti ha comunicato che non sarà più sulla panchina dell'Italia dopo il match contro la Moldavia. Leggi su ilnapolista.it

Italia-Moldavia, in chiaro e streaming: orario, e formazioni del match di addio di Spalletti alla panchina - Luciano Spalletti guiderà per l'ultima volta l'Italia, nonostante l'esonero già annunciato dopo la pesante sconfitta con la Norvegia: ecco dove vedere la partita in chiaro e le probabili formazioni. Leggi su msn.com

Qualificazioni Mondiali 2026, oggi Italia-Moldavia. Ultima panchina per Spalletti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Qualificazioni Mondiali 2026, oggi Italia- Leggi su tg24.sky.it