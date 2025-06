Grave incidente in FiPiLi | scontro tra 4 auto e un mezzo pesante

Un grave incidente sulla FiPiLi a Lastra a Signa scuote la viabilità fiorentina. Quattro auto e un mezzo pesante si sono scontrati nel tratto all’uscita di Lastra a Signa, coinvolgendo sei feriti. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente per gestire la scena complessa. La situazione resta critica e gli aggiornamenti sono in corso: restate sintonizzati per tutti i dettagli.

Lastra a Signa (Firenze), 9 giugno 2025 – Grave incidente in FiPiLi. È successo intorno alle 17:15 al km 5 nel tratto dell’uscita di Lastra a Signa in direzione Firenze. In base alle prime informazioni fornite dai vigili del fuoco del comando di Firenze, sono coinvolte 4 auto e un mezzo pesante. Sei persone sono rimaste ferite e affidate al personale sanitario. I vigili del fuoco, del distaccamento di Firenze Ovest, hanno lavorato con cesoie e un divaricatore per estrarre dagli abitacoli i sei feriti. Il traffico è al momento bloccato in direzione Firenze, con lunghissime code Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grave incidente in FiPiLi: scontro tra 4 auto e un mezzo pesante

