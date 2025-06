gran rimonta di lehut il francese trionfa a namur

Il PokerStars Open di Namur si conclude con una sorpresa emozionante: Jean-Vincent Lehut, il francese dal cuore tenace, realizza una straordinaria rimonta e conquista il titolo. La sua determinazione, nonostante uno stack iniziale modesto, ha fatto la differenza in un torneo acceso e imprevedibile. Un finale che dimostra come nel poker, la tenacia possa supersare ogni previsione. La scena è tutta sua, e il suo nome entrerà nella storia del poker europeo.

