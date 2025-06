Gran Galà Elisa Barzagli | omaggio emozionante al nuoto artistico in Toscana

Un emozionante tributo al nuoto artistico in Toscana ha animato la vasca della Colzi – Martini di via Roma, dove oltre settanta sincronette hanno regalato uno spettacolo indimenticabile. La cerimonia si è conclusa con il rilascio simbolico di palloncini bianchi, un gesto carico di sentimento in memoria di una giovane atleta scomparsa troppo presto. Si è chiusa così l’ottava edizione del "Gran Galà Elisa Barzagli", un evento che unisce passione e memoria, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti.

Oltre settanta sincronette provenienti da tutta la Toscana (e non solo) si sono esibite due giorni fa nella vasca della Colzi – Martini di via Roma. E al termine dell’esibizione, alcuni palloncini bianchi sono stati simbolicamente lasciati volare verso il cielo, a raggiungere idealmente una sportiva andatasene troppo presto. Si è chiusa così l’ottava edizione del "Gran Galà Elisa Barzagli" di nuoto artistico, organizzata come di consueto dalla Futura. Una kermesse che ormai da anni omaggia l’ex-atleta ed ex-allenatrice del club pratese scomparsa prematuramente a soli trentuno anni nel 2016. Diverse le compagini presenti in via Roma: c’erano rappresentative di Bogliasco, Hydron, Aquatempra Empoli, San Casciano in Val di Pesa e della stessa Futura, che al mattino hanno effettuato un allenamento congiunto per poi esibirsi nel pomeriggio di sabato. 🔗 Leggi su Lanazione.it