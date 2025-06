Nel cuore di Napoli, tra vicoli e storie di vita dura, prende vita "Gomorra – Le Origini", il prequel della celebre saga di Roberto Saviano. Prodotta da Sky Studios e Cattleya, questa serie ci trasporta negli Anni Settanta, svelando le radici di un mondo criminale complesso e affascinante. Quando esce e dove poterla vedere? Scopriamolo insieme, perché questa novità promette di regalarci un viaggio indimenticabile nel passato di una delle serie più amate.

A Napoli si sono appena concluse le riprese di Gomorra – Le Origini, attesissima serie tv prequel della saga crime tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. Prodotta da Sky Studios e da Cattleya, parte di ITV Studios, è creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano. La storia segue la giovinezza di Pietro Savastano negli Anni Settanta, in una Napoli segnata da povertà e contrabbando. Scopriamo insieme ulteriori dettagli. Gomorra – Le Origini: trama, quando esce e dove vederlo. Gomorra – Le Origini arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da gennaio 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it