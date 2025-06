Gomorra le origini prime foto dal set Quando vederlo

Le prime foto dal set di Gomorra – Le origini svelano un affascinante scorcio degli anni '70, anticipando un racconto ricco di tensione e dramma. Dopo le riprese ormai concluse, l’attesa cresce tra i fan, desiderosi di scoprire come si intrecceranno i destini dei personaggi in questa nuova avventura. Quando potremo vederlo? Restate sintonizzati: l’attesa sta per finire, e presto vivrete un nuovo capitolo della saga più amata d’Italia.

Sono terminate le riprese di Gomorra – Le origini, una serie che possiamo già definire tra le più attese della prossima stagione televisiva. Difficile replicare il grandioso successo internazionale del prodotto originale, ma Marco D'Amore, regista di alcuni episodi e co-sceneggiatore, ci ha provato con grande passione. Gomorra – Le origini, la trama. La trama della serie prequel di Gomorra si apre nel 1977. Ruota intorno alla figura di un giovanissimo Pietro Savastano. Un ragazzo figlio di nessuno, che cresce in una famiglia povera che non è la sua. È stato accolto lì, tra i vicoli di Secondigliano, e cresce in strada.

