Goleada all' esordio in Euro Winners Cup | 13 reti all' Hertha Berlino

Goleada all’esordio in Euro Winners Cup: 13 reti contro l’Hertha Berlino! La Domusbet.tv Catania BS ha dato il benvenuto alla più grande competizione di Beach Soccer sulla sabbia con un risultato che fa sognare i tifosi. Il roster rossazzurro, nel girone D, ha dimostrato tutto il suo valore con un’ottima prestazione. La partita, già in discesa, promette emozioni e grandi sfide: il cammino è appena iniziato!

