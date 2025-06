Gol Raspadori l’obiettivo di mercato dell’Inter sblocca il punteggio Italia Moldova – Video

Giacomo Raspadori, talento emergente e obiettivo di mercato dell’Inter, si distingue ancora una volta con un gol decisivo contro Moldova. Il suo destro preciso al 41’ ha sbloccato il punteggio, attirando l’attenzione dei dirigenti nerazzurri. In questa partita, l’attaccante del Napoli mostra tutte le sue qualità e il potenziale che fa sperare i tifosi interisti. La scena è pronta a cambiare: l’interrogativo ora è...

Gol Raspadori, il giocatore del Napoli sblocca il punteggio di Italia Moldova con un bel destro: l’Inter osserva. Nella sfida tra Italia e Moldavia, Giacomo Raspadori si è distinto ancora una volta come protagonista. L’attaccante del Napoli e obiettivo del Calciomercato Inter ha trovato la rete al 41?, portando in vantaggio la nazionale azzurra con un gran destro all’angolino. Tutto è iniziato sulla fascia sinistra, dove Ranieri ha fatto una proiezione offensiva, cercando di crossare in area. Il pallone è stato però respinto di testa da Ionita, ma Raspadori è stato pronto a intervenire. Con un fantastico destro al volo, ha calciato senza esitazione, trovando il fondo della rete e lasciando Avram senza possibilità di intervento. 🔗 Leggi su Internews24.com