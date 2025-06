Gol Adzic il talento della Juve segna al suo debutto con il Montenegro! Il VIDEO della rete che fa scatenare i tifosi

Il talento della Juventus, Gol Adzic, conquista il suo pubblico segnando al suo debutto con il Montenegro. A soli 17 anni, il giovane calciatore dimostra di avere un futuro brillante nel calcio internazionale, regalando emozioni ai tifosi e suscitando entusiasmo tra gli appassionati bianconeri. La sua rete, un colpo di testa preciso, ha acceso l’entusiasmo: il video dell’azione sta già facendo il giro del web, promettendo grandi cose per il suo cammino.

Gol Adzic, il talento della Juve segna al suo debutto con il Montenegro: il VIDEO dell’azione del calciatore bianconero. Il talento della Juve Adzic continua a stupire. Nel suo debutto con la prima squadra del Montenegro è andato subito a segno: dopo solo 4? è riuscito a pareggiare la sfida contro l’Armenia con un bel colpo di testa. Il classe 2006 mostra ancora le sue qualità nonostante la sua giovanissima età . VASILIJE ADZIC scores on debut with Montenegro senior national team! Amazing talent of Juventus??? pic.twitter.comKg3aVDeGDl — JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) June 9, 2025 I tifosi bianconeri lo attendono per goderselo nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com