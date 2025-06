Gli studenti dell’IPSAR G Matteotti di Pisa premiati al concorso regionale Sanezza a scuola di salute e sicurezza

Gli studenti dell’IPSAR G. Matteotti di Pisa si sono distinti al concorso regionale “Sanezza, a scuola di salute e sicurezza”, vincendo meritatamente il riconoscimento per i loro progetti innovativi. Questo importante evento, tenutosi a Firenze, ha visto la partecipazione di giovani talenti pronti a diffondere cultura della prevenzione. La loro creatività e impegno rappresentano un esempio ispiratore per l’intera comunità scolastica, dimostrando che la salute si impara anche tra i banchi di scuola.

Pisa, 9 giugno 2025 – Si è svolta oggi a Firenze, nella Sala Esposizioni del Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, l’iniziativa “Sanezza, a scuola di salute e sicurezza”, promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con INAIL, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e SAFE, con il supporto dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie locali. L’evento ha celebrato i migliori progetti educativi realizzati dagli istituti scolastici toscani sul tema della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nell’ambito delle attività previste dal Programma Regionale di Promozione della Cultura della Sicurezza nella Scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli studenti dell’IPSAR “G. Matteotti” di Pisa premiati al concorso regionale “Sanezza, a scuola di salute e sicurezza”

In questa notizia si parla di: Sicurezza Regionale Pisa Sanezza

Il Piemonte approva la prima legge regionale per la sicurezza stradale - Il Piemonte segna un'importante svolta per la sicurezza stradale, approvando la prima legge regionale in Italia dedicata alla gestione delle infrastrutture stradali.

Primo posto per l'Ipsar Matteotti di Pisa al concorso regionale 'Sanezza, a scuola di salute e sicurezza' https://ift.tt/Fj7TcQm https://ift.tt/zrsnSBe - X Partecipa alla discussione

Gli studenti dell’IPSAR “G. Matteotti” di Pisa premiati al concorso regionale “Sanezza, a scuola di salute e sicurezza” - Primo posto nella categoria “Affrontiamo l’informazione per la sicurezza” con la realizzazione di dieci video educativi ... Leggi su msn.com

Messa in sicurezza Marina di Pisa, via ai lavori: massi contro mareggiate - MARINA DI PISA – Messa in sicurezza di Marina di Pisa, via ai lavori della Regione Toscana per contrastare le mareggiate. Leggi su msn.com

Sicurezza, area intorno a stazione di Pisa diventa 'zona rossa' - Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cosp) riunito nella prefettura di Pisa ha approvato l'istituzione di una 'zona rossa' nell'area adiacente alla stazione ferroviaria ... Leggi su ansa.it