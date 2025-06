Gli jesini hanno scelto | il 96,22% non vuole l' impianto Edison È l' esito della consultazione online

Gli abitanti di Jesi hanno espresso chiaramente la loro opinione: il 9622 ha prevalso, indicando un no deciso all’impianto Edison 200. La consultazione online, promossa dall’amministrazione comunale, ha confermato quanto già si temeva, sottolineando il desiderio dei cittadini di tutelare il territorio. «Si è conclusa con un risultato netto, che riflette la volontà della comunità di Jesi di opporsi a questa iniziativa», ha dichiarato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo.

JESI – I cittadini di Jesi non vogliono l'impianto per il trattamento dei rifiuti speciali della Edison next. Questo è il responso della consultazione online indetta giorni fa dal Comune di Jesi. A dare informazione sui risultati è stato lo stesso sindaco Lorenzo Fiordelmondo: «Si è conclusa

