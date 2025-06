Gli infermieri costretti a fare gli OSS possono essere risarciti

Gli infermieri, spesso costretti a svolgere ruoli di OSS senza un'adeguata retribuzione o riconoscimento, possono richiedere un risarcimento. Quando si firma un contratto di lavoro, si accetta anche l’incarico e le mansioni previste, basate sulla fiducia reciproca tra datore e lavoratore. Sebbene sembri un principio semplice, una recente decisione della Suprema Corte mette in luce come questa logica possa essere ribaltata, aprendo nuove speranze per chi si sente sfruttato.

 Se una persona viene assunta firmando un contratto di lavoro, va da sé che abbia accettato l’offerta del futuro datore anche e soprattutto in merito alle mansioni che andrà a svolgere. Anzi queste ultime, come ovvio, gli saranno affidate proprio perché chi assume si fida delle competenze e dell’eventuale esperienza maturata sul campo da parte del lavoratore. Sembra un concetto banale, ma così non è. Una recente decisione della Suprema Corte, la n. 121392025, ci ricorda che gli infermieri possono essere risarciti se gli vengono attribuiti compiti diversi e tipici, invece, della categoria degli operatori socio sanitari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Gli infermieri costretti a fare gli OSS possono essere risarciti

In questa notizia si parla di: Infermieri Possono Essere Risarciti

Infermieri da risarcire per demansionamento: la sentenza della Cassazione. - La Corte ha respinto il ricorso di una ASL abruzzese, condannando l’ente a risarcire un infermiere per la ... Leggi su assocarenews.it

Gli infermieri vanno risarciti se sono adibiti alle mansioni degli operatori socio sanitari - degli infermieri prevalentemente all’attività loro propria, tuttavia ad essi «negli anni» erano state ... Leggi su ilsole24ore.com

Infermieri Policlinico demansionati: risarcimento di 30mila euro - Di conseguenza il ruolo e le competenze dell'infermiere, così come del medico, vanno rispettati, non possono ... Leggi su nurse24.it