Gli effetti del caso Orta sulle provinciali | 1600 preferenze in meno nelle urne

Nel cuore di Orta di Atella, un gesto improvviso ha scosso le elezioni provinciali: le dimissioni del sindaco Antonino Santillo hanno provocato un calo di ben 1600 preferenze nelle urne, potenzialmente capovolgendo gli esiti delle consultazioni. In soli trenta minuti, il destino politico di questa comunitĂ rischia di essere riscritto. Ma cosa succede, qualora Santillo non dovesse ritirare le proprie dimissioni? La risposta potrebbe cambiare tutto.

Mezz’ora che cambia l’esito delle consultazioni provinciali. E’ il caso di Orta di Atella dove il sindaco Antonino Santillo ha rassegnato le proprie dimissioni alle 23,35 del 6 giugno. Il sindaco avrĂ 20 giorni per ritirare la propria decisione. Ma cosa accade, qualora Santillo non dovesse. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Gli effetti del caso Orta sulle provinciali: 1600 preferenze in meno nelle urne

In questa notizia si parla di: Caso Orta Provinciali Effetti

Un caso di meningite meningococcica in provincia di Firenze in una minorenne - È stato infatti notificato un caso di meningite da meningococco B in una ragazza minorenne residente a Lastra a Signa e attualmente ... Leggi su msn.com

Provincia, effetto Santoni Lega senza rappresentanza "Lei rischia l’espulsione" - Il segretario provinciale Vecchi: "Un atto grave,tradisce la linea del partito". Leggi su lanazione.it

VERSO LE PROVINCIALI – Caso Orta, ecco cosa deve succedere perché gli eletti possano candidarsi e votare. La carica degli uscenti, le novità TUTTI I NOMI già in campo per ... - In attesa che si definisca lo scenario dei candidati a presidente, si è messa in moto la macchina delle elezioni provinciali ... Leggi su casertafocus.net