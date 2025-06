Gli atleti della Nazionale italiana di bob arrivano in riviera per sfidare i bagnanti

atleti azzurri, pronti a trasformare una normale giornata sulla spiaggia in un’avventura sportiva unica. Sabato 12 luglio, il Fantini Club di Cervia si accende con emozioni, adrenalina e divertimento, offrendo a grandi e piccoli l’opportunità di scoprire il mondo del bob in un modo tutto nuovo. Un’occasione imperdibile per incontrare i campioni e vivere un’esperienza indimenticabile...

Una giornata fuori dagli schemi quella di sabato 12 luglio al Fantini Club di Cervia, organizzata in collaborazione con Mf Sport Management: il mondo del Bob, direttamente dalla montagna alla spiaggia, per incontrare il pubblico in un evento gratuito e aperto a tutti. Protagonisti i quattro.

