Gli anni rivoluzionari del maestro Ubaldo Ciccarese in mostra alla Biblioteca Malatestiana

Gli anni rivoluzionari del maestro Ubaldo Ciccarese prendono vita in una mostra alla Biblioteca Malatestiana, celebrando un educatore che ha trasformato l’approccio all’insegnamento. A cento anni dalla nascita, Cesena rende omaggio a un uomo che ha rivoluzionato la scuola e ispirato generazioni di docenti in Romagna. Nell’ambito delle celebrazioni avviate, questa esposizione si propone di preservare il suo lascito e ispirare nuove sfide educative per il futuro.

La città di Cesena ricorda Ubaldo Ciccarese a cento anni dalla nascita. Educatore rivoluzionario e maestro elementare scomparso nel 1988, Ciccarese ha promosso una visione di scuola che ancora oggi guida docenti a Cesena e in tutta la Romagna. Nell’ambito delle celebrazioni avviate. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Gli anni rivoluzionari del maestro Ubaldo Ciccarese in mostra alla Biblioteca Malatestiana

In questa notizia si parla di: Ciccarese Anni Maestro Ubaldo