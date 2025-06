Gli anni d’oro del jazz in Darsena Viaggio tra i musical di Broadway

Preparatevi a immergervi in un viaggio emozionante tra gli anni d'oro del jazz e i vibranti musical di Broadway. Questa sera alle 21 al Molo Wunderkammer, il Conservatorio Frescobaldi ci conduce attraverso un'epoca indimenticabile, tra note coinvolgenti e atmosfere senza tempo. Con la direzione di Roberto Manuzzi, gli studenti riproporranno le grandi orchestre degli anni '20 e '30, interpretando capolavori di compositori leggendari come...

Stasera alle 21 al molo Wunderkammer (via Darsena 57) il conservatorio Frescobaldi propone un affascinante viaggio nella ‘Golden age of jazz’ attraverso il mondo del musical di Broadway e delle sue celebri derivazioni cinematografiche e teatrali. Gli studenti del dipartimento Jazz, diretti da Roberto Manuzzi, daranno vita a una performance che richiama le grandi orchestre degli anni ‘20 e ‘30, eseguendo brani di compositori leggendari come George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin e Duke Ellington. Il concerto si distingue per l’interpretazione originale e coinvolgente di questi classici, arricchiti da arrangiamenti innovativi che mescolano tradizione e modernità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it