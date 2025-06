Gli ambulanti di Forte dei Marmi a Cortona domenica 15 giugno

Preparati a vivere un'esperienza unica: gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano a Cortona domenica 15 giugno, portando con sé il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. È l'occasione perfetta per immergersi in un mondo di creatività e stile, tra boutique a cielo aperto® e prodotti esclusivi. Non perdere questa imperdibile giornata all'insegna del gusto, della qualità e dell'eleganza italiana!

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano per la prima volta a grande richiesta in città con il loro show itinerante all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Con l’estate alle porte, si potranno ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto®. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Gli ambulanti di Forte dei Marmi a Cortona domenica 15 giugno

In questa notizia si parla di: Ambulanti Forte Marmi Cortona

