Giuseppe da 50 anni in Scientology tra i fedeli alla ricerca di verità e liberazione | Siamo accusati ingiustamente di settarismo

Da mezzo secolo, Giuseppe vive con passione e dedizione la sua fede in Scientology, cercando verità e liberazione. In un mondo che spesso fraintende, lui e i suoi fedeli affrontano accuse ingiuste di settarismo, mantenendo salda la loro convinzione. In una sala buia a Torino, tra le luci soffuse, si svolge un momento di riflessione: un filmato che celebra le grandi imprese di conversione, testimoniando come la fede possa cambiare vite e aprire porte verso il cambiamento.

In una sala buia alla periferia nord di Torino c'è un filmato proiettato da uno schermo e qualche decina di persone ad assistere. Dal palco di una convention negli Stati Uniti, un presentatore lancia una serie di piccoli documentari che raccontano ognuno una grande impresa di conversione.

