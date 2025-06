Giunta Salis | è già polemica Linea Condivisa Noi non coinvolti nelle scelte

La recente nomina della nuova Giunta comunale ha scatenato un acceso dibattito interno alla maggioranza, sollevando dubbi sulla trasparenza e il metodo adottato. La lista civica che ha sostenuto Salis si sente esclusa e delusa, evidenziando come le scelte siano state operate senza coinvolgimento alcuno. Questa situazione rischia di minare la coesione e la fiducia nel progetto condiviso, rendendo urgente un confronto aperto e costruttivo per ricostruire un clima di collaborazione e rispetto reciproco.

"Apprendiamo ufficialmente la composizione della nuova Giunta comunale, frutto di scelte operate senza alcun coinvolgimento della parte più consistente della lista civica che ha sostenuto la candidatura di Salis, né nel metodo né nei contenuti". Parte con una polemica interna alla maggioranza la.

