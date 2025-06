Giunta alle 17 Salis svelerà i nomi degli assessori | Montanari alla Cultura tutte le ultime ipotesi

Alle 17 di oggi, si sveleranno i nomi degli assessori della nuova giunta comunale di Salis, con Montanari alla Cultura tra le ipotesi più accreditate. La sindaca Silvia Salis ha mantenuto la sua promessa, rispettando il termine stabilito per la presentazione, che avverrà in un momento cruciale di transizione politica. Tutto è pronto per conoscere i protagonisti di questa nuova fase amministrativa, segnando un passo importante per il futuro della città.

