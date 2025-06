Giulia Salemi intervista Paola Barale la frecciatina a Signorini e su Raz Degan | Fastidioso

Giulia Salemi, fresca di debutto su Nove con "The Cage" accanto ad Amadeus, si conquista il pubblico tra nuove esperienze televisive e il suo apprezzato podcast "Non lo faccio per moda". Ma non mancano le frecciatine: la recente intervista a Paola Barale ha svelato siparietti piccanti, tra commenti pungenti su Signorini e un raz Degan decisamente 'fastidioso'. L’estate si preannuncia intensa per l’influencer, tra emozioni e risate…

Giulia Salemi ha di recente debuttato sul Nove con un nuovo progetto televisivo al fianco di Amadeus. L'influencer, infatti, è parte del cast di The Cage, nuovo show tv dell'amatissimo conduttore. L'ex gieffina è pronta ad affrontare un'estate piena di soddisfazioni lavorative, mentre continua a portare avanti il suo progetto digitale, il podcast Non lo faccio per moda, dove intervista dei volti noti dello spettacolo italiano, facendo uscire i loro lati più nascosti con delle domande argute. Nell'ultimo episodio del suo salotto digitale, Giulia Salemi ha dialogato con Paola Barale, che non ha perso occasione per lanciare delle frecciatine.

