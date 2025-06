Giulia Ianezic rinnova con Use Rosa Scotti per la Serie A2 Femminile

Giulia Ianezic si conferma una pedina fondamentale per Use Rosa Scotti, rinnovando il suo impegno con la squadra anche nella prossima stagione di Serie A2 Femminile. La miglior giocatrice della finale di Coppa Italia, vincendo contro Costa Masnaga, ha dimostrato di essere una vera leader in campo. Per l’Empoli, questa conferma rappresenta un passo strategico verso traguardi sempre più ambiziosi, dato che nel campionato appena concluso il suo rendimento è cresciuto esponenzialmente, consolidando il suo ruolo chiave nel team.

Miglior giocatrice della finale di Coppa Italia, vinta contro Costa Masnaga, Giulia Ianezic vestirà la canotta biancorossa anche nella prossima stagione di Serie A2 Femminile. È ufficiale infatti il prolungamento del rapporto tra l’ Use Rosa Scotti e la play-guardia classe 2000 originaria di Trieste. Per la squadra empolese si tratta di una conferma importante visto che, nel corso del campionato appena concluso, il suo rendimento è cresciuto costantemente tanto da farne un punto di forza sia in attacco che in difesa. Un miglioramento che, sicuramente, proseguirà anche nella stagione che va ad iniziare tanto da farne ancora di più un punto di riferimento in campo e fuori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giulia Ianezic rinnova con Use Rosa Scotti per la Serie A2 Femminile

