Giugliano mercoledì proclamazione sindaco D’Alterio Ancora un mese per gli eletti

Giugliano si prepara a un momento di grande festa democratica: mercoledì prossimo sarà ufficialmente proclamato il nuovo sindaco, Diego D’Alterio. Dopo mesi di attesa e campagna elettorale vibrante, il giovane leader potrà finalmente indossare la fascia tricolore e iniziare il suo mandato. Mentre la proclamazione degli altri eletti richiede ancora tempo, questa giornata segna un passo importante verso il futuro della città. È il momento di guardare avanti con entusiasmo e speranza.

Si terrà mercoledì la proclamazione del neo sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio. Il vincitore della tornata elettorale del 25 e 26 maggio da mercoledì potrà indossare la fascia tricolore e dare il via al suo mandato. Per la proclamazione degli eletti, invece, ci sarà ancora da attendere. Il lavoro della commissione elettorale non è ancora . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it