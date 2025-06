Giugliano applica nastro adesivo sulla targa per trasformare F in E | fermato e denunciato

A Giugliano, l’ingegnoso tentativo di alterare la targa con nastro adesivo per evitare controlli ha però incontrato il fermo delle forze dell’ordine. Gli agenti del Nucleo di Polizia Stradale hanno scoperto e fermato un uomo di 48 anni che circolava senza casco né assicurazione, cercando di camuffare la sua identità. Un episodio che dimostra come la sicurezza stradale sia una priorità da tutelare con fermezza.

gli agenti del Nucleo di Polizia Stradale della Polizia Municipale di Giugliano in Campania hanno individuato e fermato in Piazza Gramsci un uomo di 48 anni, residente in un comune del casertano, che da tempo circolava impunemente per le strade cittadine a bordo di uno scooter, senza casco né copertura assicurativa.

