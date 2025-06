Girone B | Castellarano e Felina pareggiano 2-2 con Bardeggia protagonista

Un emozionante pareggio 2-2 tra Castellarano e Felina, con protagonista Bardeggia, che regala spettacolo e tensione sul campo. Entrambe le squadre si contendono i punti in una sfida ricca di colpi di scena, dimostrando determinazione e spirito di squadra fino all'ultimo minuto. La partita lascia il pubblico con il fiato sospeso e apre nuove prospettive nella classifica del Girone B. È stato un incontro che non dimenticheremo facilmente.

CASTELLARANO 2 FELINA 2 CASTELLARANO: Paganelli (13'st A.Peddis), Mambelli, Belfasti, Viviroli (18'st Galli), Gentile, Codromaz, Fontana (28'st M.Peddis), Torelli, Bardeggia, Fasolo, Forchignone. A disp.: Ferri, Barone, D'Andrea, Corradini, Leghouris, Teneggi. All.: Dallari FELINA: Ollari, Zannoni, Bazzoli, Pupeschi, Cavallari, Manuzzi, Pellati (20'st Romei), Magnani, 15'st Rossi), Gningue, Isella, Ruffini. A disp.: Iattici, T.Goldoni, N.Goldoni, Soverini, Sendrea, Torcianti, Celhaka. All.: Manfredi Arbitro: Baldanza Reti: Gentile (C) al 15'pt, Isella (F) al 29'pt, Ruffini (F) al 38'pt, Bardeggia (C) al 9'st.