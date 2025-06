Giro Delfinato 2025 tappa 3 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Il Giro del Delfinato 2025 entra nel vivo con una tappa emozionante, culminata nella spettacolare volata di Jonathan Milan a Issoire. L’azzurro della Lidl ha conquistato la vittoria e la maglia, superando i favoriti in una frazione che ha messo in mostra strategia, velocità e talento. Scopri il percorso, i favoriti, gli orari TV e tutto ciò che rende questa gara imperdibile, perché l’adrenalina continua a salire verso la vetta.

Roma, 9 giugno 2025 – La volatona di potenza di Jonathan Milan a Issoire per il primo successo di tappa azzurro al Giro del Delfinato 2025. L’italiano della Lidl ha sperato Fred Wright e Mathieu Van der Poel, sfruttando il treno della sua squadra per lanciarlo ottimamente sulla retta di arrivo. Tappa e maglia per Milan, che ha soffiato il primo posto in classifica a Tadej Pogacar, ora secondo, mentre Mathieu Van der Poel è distante 2 secondi, con Jonas Vingegaard è quinto a quattro secondi. Nella tappa 3 in programma martedì potrebbe esserci un’altra chance per Milan anche se uno strappo nel finale potrebbe portare a uno scatto di qualche finisseur. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net