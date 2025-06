Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi Prémilhat-Issoire | orari percorso favoriti Il momento di Jonathan Milan?

Prepariamoci a vivere un emozionante secondo atto del Giro del Delfinato 2025, con la tappa da Prémilhat a Issoire: un percorso che promette scintille e sorprese. Le ruote veloci sono in agguato, pronte a sfidarsi sui colli e lungo le strade di questa frazione ricca di sfide. Rimanete sintonizzati per scoprire nel dettaglio orari, favoriti e momenti salienti di questa giornata imperdibile. La corsa sta per cominciare!

Seconda tappa per il Giro del Delfinato 2025. Spazio oggi alla frazione da Prémilhat ad Issoire che dovrebbe vedere le ruote veloci spuntarla. Andiamo a scoprire nel dettaglio la corsa odierna con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 12.20 PERCORSO. Prima parte del percorso che prevede quattro strappi in rapida successione: Côte de la Font Nanaud (3,5 km al 4,6%), Côte de Saint-Priest-des-Champs (1,3 km al 5%), la Côte des Rivauds (3,5 km al 4,8%) e la Côte de Saint Jacques d’Ambur (3 km al 5,1%). Non ci sarà pianura vera e propria, ma la strada proseguirà con diversi saliscendi ed il GPM di Côte du Château de Buron (3,3 km al 6,9%) prima di passare per la prima volta sotto la linea del traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi Prémilhat-Issoire: orari, percorso, favoriti. Il momento di Jonathan Milan?

