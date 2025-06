Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi Prémilhat-Issoire | orari percorso favoriti Attesa per Jonathan Milan

Oggi il Giro del Delfinato 2025 si accende con la seconda tappa da Prémilhat a Issoire, un percorso ricco di salite rapide che promette battaglie emozionanti tra i favoriti. Dopo aver analizzato il breve ma intenso tracciato, scopriamo quale scalata potrebbe decidere questa sfida e se Jonathan Milan avrà le carte in regola per emergere. La corsa è pronta a sorprenderti: restate con noi per vivere ogni momento di questa affascinante giornata di ciclismo.

Seconda tappa per il Giro del Delfinato 2025. Spazio oggi alla frazione da Prémilhat ad Issoire che dovrebbe vedere le ruote veloci spuntarla. Andiamo a scoprire nel dettaglio la corsa odierna con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Prima parte del percorso che prevede quattro strappi in rapida successione: Côte de la Font Nanaud (3,5 km al 4,6%), Côte de Saint-Priest-des-Champs (1,3 km al 5%), la Côte des Rivauds (3,5 km al 4,8%) e la Côte de Saint Jacques d'Ambur (3 km al 5,1%). Non ci sarà pianura vera e propria, ma la strada proseguirà con diversi saliscendi ed il GPM di Côte du Château de Buron (3,3 km al 6,9%) prima di passare per la prima volta sotto la linea del traguardo.

