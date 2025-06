Giro del Delfinato 2025 tappa 3 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Il Giro del Delfinato 2025 entra nel vivo con la spettacolare tappa 3, tra sfide epiche e strategie affilate. La vittoria di Jonathan Milan ad Issoire ha scritto un nuovo capitolo di questa avvincente corsa, portando l’azzurro in maglia rosa e aprendo scenari interessanti in classifica. Scopri percorso, altimetria, favoriti e orari TV per non perdere neanche un secondo di questa emozionante avventura. La battaglia è appena iniziata!

Roma, 9 giugno 2025 – La volatona di potenza di Jonathan Milan a Issoire per il primo successo di tappa azzurro al Giro del Delfinato 2025. L’italiano della Lidl ha sperato Fred Wright e Mathieu Van der Poel, sfruttando il treno della sua squadra per lanciarlo ottimamente sulla retta di arrivo. Tappa e maglia per Milan, che ha soffiato il primo posto in classifica a Tadej Pogacar, ora secondo, mentre Mathieu Van der Poel è distante 2 secondi, con Jonas Vingegaard è quinto a quattro secondi. Nella tappa 3 in programma martedì potrebbe esserci un’altra chance per Milan anche se uno strappo nel finale potrebbe portare a uno scatto di qualche finisseur. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro del Delfinato 2025, tappa 3: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

