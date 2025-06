Giro del Delfinato 2025 Milan spettacolare | battuti van der Poel e Wright in volata

Il Giro del Delfinato 2025 ci regala emozioni da brivido, e nella seconda tappa Jonathan Milan ha scritto un’altra pagina di storia vincendo in volata davanti a Fred Wright e Mathieu van der Poel. Un trionfo che testimonia la forza dello spirito di squadra e il talento dell’atleta milanese. La corsa si fa sempre più avvincente, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso e desiderosi di scoprire cosa riserverà il prosieguo di questa spettacolare edizione.

Jonathan Milan ha vinto nella sua maniera la seconda tappa del Giro del Delfinato 2025: ecco com’è andata la corsa La seconda tappa del Giro del Delfinato recita Italia: Jonathan Milan ha vinto in volata battendo il britannico Fred Wright della Bahrain e l’olandese Mathieu van der Poel di Alpecin. Un successo che non è solo di Milan, ma di tutta la sua squadra (Lidl-Trek) che lo ha aiutato nel difficile tratto del Puy-de-Dome. Photo LiveMediaAndrea Amato San Salvo, Italy, May 07, 2023, Giro d’Italia 2 stage – Teramo – San Salvo Image shows: Jonatan Milan win the Tappa 2 of Giro d’Italia LiveMedia – World Copyright Una volta ritornato in gruppo, Milan ha battuto nella sua maniera due abilissimi avversari agganciando in questa maniera Tadej Pogacar in vetta alla classifica generale. 🔗 Leggi su Sportface.it