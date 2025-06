Giro del Delfinato 2025 Milan si prende tappa 2 e maglia Ordine d' arrivo e classifica

Il Giro del Delfinato 2025 si infiamma a Soirée, Francia, con la spettacolare vittoria di Jonathan Milan nella seconda tappa. L’italiano, protagonista di una volata impeccabile, conquista anche la maglia di leader e si mette in luce nel panorama ciclistico internazionale. La sua straordinaria forza e il supporto della Lidl-Trek lo proiettano come uno dei favoriti per questa edizione, alimentando l’entusiasmo degli appassionati italiani e lasciando presagire grandi emozioni nelle prossime tappe.

Issoire (Francia), 9 giugno 2025 - La tappa 2 premia uno degli appena cinque italiani al via del Giro del Delfinato 2025: la prima volata 'vera', al contrario di quella di ieri che ha visto protagonisti gli uomini più attesi della classifica generale, va a Jonathan Milan, che sfrutta con tutta la sua potenza il lavoro eccellente della Lidl-Trek, che già al Giro d'Italia 2025 aveva messo in mostra il proprio treno al servizio in quel caso di Mads Pedersen. Non è finita qui la festa per il friulano, che nel calcolo tra abbuoni e migliori piazzamenti la spunta su Tadej Pogacar, al quale strappa la maglia gialla: in attesa ovviamente delle montagne e di test ben più probanti, una frase che fa sempre un certo effetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro del Delfinato 2025, Milan si prende tappa 2 e maglia. Ordine d'arrivo e classifica

