Giro del Delfinato 2025 Jonathan Milan vince la seconda tappa allo sprint ed è il nuovo leader della classifica

Il Giro del Delfinato 2025 si accende con una spettacolare volata, confermando il talento di Jonathan Milan, che conquista la seconda tappa a Issoire e diventa il nuovo leader della classifica. L’azzurro, inarrestabile, aggiunge un’altra vittoria alla sua stagione, avvicinandosi sempre di più al grande obiettivo: il Tour de France. Grazie agli abbuoni e ai piazzamenti, l’italiano della Lidl-Trek veste anche la maglia gialla, illuminando il ciclismo italiano con un entusiasmo contagioso.

Doveva essere volata, e volata è stata, con il grande favorito a trionfare. L’Italia torna a gioire: spettacolare vittoria di Jonathan Milan, che si impone nella seconda tappa del Giro del Delfinato con arrivo in quel di Issoire. Sesta vittoria stagionale per l’azzurro, che è ben lanciato verso il Tour de France, l’appuntamento piĂą importante della stagione. Grazie agli abbuoni ed ai piazzamenti l’italiano della Lidl-Trek va a vestire anche la Maglia Gialla di leader della classifica generale, sopravanzando Tadej Pogacar. In solitaria, per primo, si è mosso colui che faceva parte anche della fuga di ieri: Paul Ourselin (Cofidis). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro del Delfinato 2025, Jonathan Milan vince la seconda tappa allo sprint ed è il nuovo leader della classifica

