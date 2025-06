Giovinazzo la città di Perseo

Sabato 14 giugno alle 18:30, immergiti in un viaggio tra storia e bellezza a Giovinazzo, la città di Perseo. Scoprirai un borgo affascinante ricco di vicoli pittoreschi, piazze segrete e tesori nascosti che narrano secoli di tradizione. Un’occasione unica per vivere l’anima autentica di questa perla della costa pugliese. Non perdere l’opportunità di esplorare e riscoprire il suo cuore pulsante!

