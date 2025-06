Giovanni Cardone muore a 27 anni sull’A3 | cercava di evitare un pedone in autostrada

Una notte che si è trasformata in un tragico ricordo: Giovanni Cardone, solo 27 anni, ha perso la vita sull’autostrada A3 nel tentativo di evitare un pedone. Un gesto istintivo che avrebbe dovuto salvarlo, ma che invece gli è costato la vita. La sua storia ci ricorda quanto le decisioni improvvise possano cambiare il corso del destino e l’importanza di riflettere anche nei momenti più difficili. La comunità piange una giovane vita spezzata troppo presto.

Tragedia nella notte tra San Giorgio a Cremano e Ponticelli: l’auto non è riuscita a fermarsi. Un gesto istintivo, un tentativo di evitare una tragedia che, paradossalmente, gli è costata la vita. È morto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 giugno sull’autostrada A3 Napoli-Salerno, all’altezza del km 3, nel tratto tra San Giorgio a Cremano e Ponticelli. L’impatto improvviso e mortale. Secondo le prime ricostruzioni, Giovanni Cardone si trovava in sella alla sua moto quando ha visto comparire davanti a sé un pedone, un uomo di origine straniera che stava inspiegabilmente attraversando l’autostrada. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Giovanni Cardone muore a 27 anni sull’A3: cercava di evitare un pedone in autostrada

