Giovani al lavoro per la cura del bene comune in estate con il progetto "Ci Sto? Affare Fatica!" torna nel 2025, coinvolgendo ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni in attività di tutela e valorizzazione del nostro territorio. Suddivisi in squadre e guidati da tutor esperti delle cooperative Energie Sociali e L’Albero, i partecipanti dimostrano che anche la fatica può diventare un gesto di impegno e passione. «Sono...

Al via l'edizione 2025 del sempre più partecipato progetto "Ci sto? Affare fatica!", che anche quest'anno vedrà coinvolti ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni in attività di cura del bene comune, suddivisi in squadre e coordinati dai tutor delle cooperative Energie Sociali e L'Albero.

“Ogni respiro ci ricorda che vivere bene significa anche vivere insieme, con cura e responsabilità” - Ogni respiro ci ricorda che vivere bene significa anche condividere responsabilità e cura per il nostro pianeta.

