Giovane vittima di estorsione per scherzo | due arresti questa mattina l’interrogatorio

Una storia che inizia come uno scherzo e si trasforma in un incubo. Questa mattina, due giovani sono stati arrestati dopo un episodio di estorsione che ha coinvolto un ragazzo di 19 anni, vittima di richieste di denaro per 13.000 euro. La vicenda, svelata dai Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi, ci ricorda quanto possa essere pericoloso sottovalutare le conseguenze di gesti impulsivi. Ecco cosa è successo...

LIONI – Un ragazzo di diciannove anni è stato vittima di un’estorsione da tredicimila euro, nata da una richiesta "fatta per scherzo" e degenerata in una spirale di minacce e pretese di denaro. I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno ricostruito l’intera vicenda in poche. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Giovane vittima di estorsione "per scherzo": due arresti, questa mattina l’interrogatorio

