giovane ubriaco finisce la serata al pronto soccorso

L’estate ha infiammato la cuore della Riviera delle Palme, tra spiagge affollate e lungomari brulicanti di vita. La gioia di momenti spensierati si mescola alle piccole sfide quotidiane, come un giovane finito al pronto soccorso dopo una serata troppo allegra. Tra caos e relax, questa stagione si dimostra il vero cuore pulsante di San Benedetto e dintorni, dove ogni stagione porta con sé storie da raccontare e ricordi da custodire.

Spiagge, ristoranti, lungomari e piste ciclo pedonali affollate grazie al bel tempo e all’arrivo dell’estate che ha animato l’intera Riviera delle Palme, da San Benedetto a Cupra Marittima. Tanta gente e qualche disagio, inevitabile, finché la macchina non entra in piena efficienza. Sul lungomare di San Benedetto, dove nel mese di giugno il parcheggio negli stalli blu si paga solo il sabato e la domenica, il parcometro nei pressi dello chalet Alex ha fatto i capricci. La polizia locale, che ha ricevuto più di una segnalazione, ha fatto intervenire i tecnici della Multiservizi ed ha avvertito i volontari del traffico a non intervenire per sanzionare gli automobilisti che non avevano ‘stampato’ il biglietto per la sosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it