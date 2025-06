Giovane giornalista interrompe Cristiano Ronaldo in conferenza | la sua reazione

Durante la conferenza post vittoria della Nations League, Cristiano Ronaldo ha sorpreso tutti quando un giovane giornalista lo ha interrotto chiedendo un commento. La reazione del campione portoghese, tra sguardi incuriositi e un sorriso ironico, ha dato il via a un siparietto divertente che ha scaldato il pubblico e mostrato il lato più spontaneo del fuoriclasse. Un momento che resterà nel ricordo di tutti gli appassionati!

Durante la conferenza post vittoria della Nations League con il suo Portogallo, Cristiano Ronaldo è stato interrotto da un giovane giornalista mentre stava parlando: la reazione del campione portoghese fa nascere un simpatico siparietto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giovane giornalista interrompe Cristiano Ronaldo in conferenza: la sua reazione

In questa notizia si parla di: Giovane Giornalista Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo non saluta una giornalista in campo: scoppia la polemica - Sul web gli utenti lo hanno fortemente criticato dopo il siparietto vissuto in diretta ... Leggi su tuttosport.com

Cristiano Ronaldo nei guai. I sorrisi alla giornalista fanno infuriare Georgina: aria di crisi? - E proprio per la rilevanza mediatica che ha portato Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita ... Leggi su leggo.it

Cristiano Ronaldo, i sorrisi alla giornalista fanno infuriare Georgina: aria di crisi? - E proprio per la rilevanza mediatica che ha portato Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita ... Leggi su ilmattino.it