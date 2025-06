giovane annega nel lago sinizzo raccolta fondi per il rimpatrio

Una tragedia scuote la comunità di San Demetrio ne’ Vestini: Rahmat Hussain, giovane di soli vent'anni originario del Pakistan, ha perso la vita annegando nel lago Sinizzo. Un evento che ha profondamente colpito tutti e ha acceso la voglia di aiutare la famiglia, con una raccolta fondi per il rimpatrio. In momenti così difficili, l’unione e la solidarietà dimostrano quanto sia importante sostenersi nei momenti di bisogno.

L'Aquila - Rahmat Hussain, ventenne pakistano, ha perso la vita nel lago Sinizzo: la comunità si mobilita per sostenere la famiglia e riportare la salma a casa. Un drammatico episodio ha colpito la comunità di San Demetrio ne' Vestini, dove Rahmat Hussain, un giovane di circa 20 anni, originario del Pakistan, ha perso la vita per annegamento nel lago Sinizzo. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 2 giugno, durante una giornata trascorsa all'aperto con alcuni amici. Il giovane lavorava in un ristorante a L'Aquila e viveva in città da tempo. L'area in cui è avvenuto l'incidente è spesso frequentata da residenti e visitatori, nonostante il lago non sia ufficialmente balneabile.