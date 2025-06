Giovane aggredito con mazza da baseball a Madonnella uomo fermato dalla polizia

Forze dell'ordine, intervenute tempestivamente per fermare l'aggressore e soccorrere il giovane ferito. Un episodio che scuote la tranquillità di Madonnella, sollevando interrogativi sulla sicurezza notturna del quartiere e sull'importanza di vigilare sulla propria comunità . La vicenda rimane sotto stretta osservazione, mentre le autorità continuano le indagini per fare chiarezza sui motivi di questa violenta aggressione e prevenire futuri incidenti.

Una violenta aggressione con una mazza da baseball si è verificata questa notte ai danni di un giovane, quando erano circa le 4 del mattino nelle strade del quartiere Madonnella. Le urla degli amici della vittima hanno attirato l'attenzione dei residenti, i quali hanno immediatamente allertato le. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Giovane aggredito con mazza da baseball a Madonnella, uomo fermato dalla polizia

In questa notizia si parla di: Giovane Mazza Baseball Madonnella

Giovane aggredito con mazza da baseball a Madonnella, uomo fermato dalla polizia https://ift.tt/52lrAeU https://ift.tt/fKxStDg - X Partecipa alla discussione

Giovane aggredito con mazza da baseball a Madonnella, uomo fermato dalla polizia - Una violenta aggressione con una mazza da baseball si è verificata questa notte ai danni di un giovane, quando erano circa le 4 del mattino nelle strade del quartiere Madonnella. Leggi su baritoday.it

Bari, folle aggressione a Madonnella: 21enne picchiato con una mazza da baseball nella notte - Le urla strazianti degli amici della vittima hanno svegliato numerosi residenti, alcuni dei quali – presi dal panico – sono scesi in strada in ... Leggi su giornaledipuglia.com

Bari, violenta aggressione a Madonnella: 21enne colpito da un uomo con una mazza da baseball, in ospedale - È accaduto intorno alle 4 del mattino in via Addis Abeba: secondo alcuni testimoni (in parecchi sarebbero scesi in pigiama per bloccare l'aggressore), l'uomo - Leggi su lagazzettadelmezzogiorno.it