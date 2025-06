Giornata mondiale del donatore di sangue | illuminato di rosso il monumento a Francesco Petrarca

Il monumento a Francesco Petrarca ad Arezzo si tinge di rosso, un gesto simbolico e potente per celebrare la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Nelle notti di venerdì 13 e sabato 14 giugno, l’illuminazione speciale vuole ricordare l’importanza di donare, un atto di solidarietà che salva vite e unisce comunità di tutto il mondo. Ricordiamo insieme che ogni goccia conta e può fare la differenza.

Arezzo, 9 giugno 2025 –  Nelle notti di venerdì 13 e sabato 14, il monumento a Francesco Petrarca si illuminerĂ di rosso per testimoniare la partecipazione del Comune di Arezzo alla Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, proclamata nel 2004 dall'Organizzazione Mondiale della SanitĂ . La data del 14 giugno è stata scelta in quanto giorno di nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner, scopritore del sistema AB0 nel 1900, e coscopritore del fattore Rhesus. L'iniziativa è promossa sul territorio dai gruppi Fratres.

