Giornata della Marina al Porto Antico con le Frecce Tricolori e l' Amerigo Vespucci alla presenza del Presidente Mattarella

Il porto antico di Genova si trasforma in un palcoscenico di emozioni e orgoglio nazionale, ospitando la Giornata della Marina Militare. Con le Frecce Tricolori che dipingono il cielo e l’imponente Amerigo Vespucci in mostra, questa celebrazione si arricchisce della presenza del Presidente Mattarella, rendendo omaggio a un passato di coraggio e a un futuro di speranza. Un'occasione unica per vivere un momento di grande valore storico e patriottico.

Martedì 10 giugno a Marina Militare celebra la Giornata della Marina nel porto di Genova, commemorando l'anniversario dell'Azione di Premuda del 10 giugno 1918, quando i Motoscafi Anti Sommergibili 15 e 21, guidati dal capitano di corvetta Luigi Rizzo, attaccarono e affondarono la corazzata.

